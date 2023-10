FIFA 24, nuova carta speciale per Pedro: cosa dice il regolamento del gioco

Pedro premiato da FIFA 24. Dopo il bel gol allo scadere che ha permesso alla Lazio di espugnare il campo del Celtic nella seconda giornata di Champions League, il noto videogioco ha omaggiato il 9 biancoceleste con una carta speciale ovvero la Road to the Knockouts, in italiano "verso la fase ad eliminazione". Il valore totale della carta (mostrata nella foto a fine articolo) è di 84, ma potrà subire dei cambiamenti. In che senso? Il valore di Pedro potrà crescere in due occasioni: +1 se Ia propria squadra dovesse qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della competizione e un altro +1 in caso di vittoria di almeno 2 delle ultime 5 partite dei gironi (compresa la trasferta con il Celtic). Per l'ex Barcellona basterà dunque vincere un altra partita e superare il girone per arrivare a 86. Con lui selezionati anche tanti altri campioni: da Haaland a Osimhen passando per Mertens, Bruno Fernandes, Saka, De Paul, Lewandowski, Modric e non solo.