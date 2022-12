Fonte: Tuttomercatoweb

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' scomparso oggi Sinisa Mihajlovic, 53 anni, ex calciatore e allenatore, dopo un lungo calvario e lotta contro la leucemia. In questo momento a Doha è in corso il torneo delle Legends Fifa. Sono tutti in campo con la maglia Sinisa 11.