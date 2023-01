Fifa, nuove regole per gli agenti: cosa cambia e quando entrano in vigore

TUTTOmercatoWEB.com

La Fifa ha introdotto un nuovo regolamento per quanto riguarda l’attività svolta dagli agenti, da sempre ruolo ambito specialmente per i guadagni. Ci saranno cambiamenti sia sul piano professionale, relativamente all’iter per ottenere la licenza, sia su quello finanziario per garantire così maggiore trasparenza in merito ai trasferimenti. “Il regolamento stabilisce criteri minimi di servizio tra gli agenti di calcio e i loro clienti. Tra le altre misure, impone un sistema di licenze obbligatorie, vieta la rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e applica un limite alle commissioni. In tal modo, si intende rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l’integrità del sistema di trasferimento e conseguire una maggiore trasparenza in tutte le questioni finanziarie”, ha spiegato la Fifa. La normativa entrerà in vigore a partire dal 9 gennaio, ma è previsto un periodo di transizione per favorire l’adeguamento che sarà valido fino al 1 ottobre: “Da tale data possono essere assunti solo i servizi di agenti di calcio autorizzati e si applicherà il limite alle commissioni degli agenti”.

