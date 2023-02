"Fifa The Best", un ex Lazio candidato al premio per il miglior tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Marco Conterio

Sono Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, Pep Guardiola del Barcellona e Lionel Scaloni, sul tetto del mondo con la sua Argentina, i tre finalisti del premio Fifa The Best per la categoria del miglior tecnico. Per quanto riguarda il calcio femminile si contenderanno il prestigioso riconoscimento le allenatrici Sonia Bompastor (Olympique Lione), Pia Sundhage (Brasile) e Sarina Wiegman (Inghilterra). La cerimonia dei The Best Fifa Football Awards si terrà a Parigi lunedì 27 febbraio.