FIGC, Albertini: "Mancini? Mi ha stupito. Per Pogba la situazione..."

Demetrio Albertini, ex centrocampista e oggi presidente del Settore Tecnico della FIGC, ha parlato ai media presenti all'Italian Padel Awards, tra cui Tuttomercatoweb.com: "L'addio di Mancini? Mi ha stupito tanto. Si erano fatti dei programmi, condivisi, e alla fine ci si è ritrovati per sua scelta ad optare su un altro allenatore, comunque grande come Spalletti. Ci sono difficoltà e ne siamo consapevoli, come i pochi convocabili per la nazionale". Infine, sul caso Pogba, risultato positivo ai test antidoping, precisamente al testosterone, Albertini ha aggiunto: "Ogni situazione di questo tipo ti stupisce, ma aspettiamo le controanalisi per capire cosa e come è successo. Se il doping è ancora un problema nel nostro calcio? Penso di no e non lo dico con superficialità, ma per la tutela alla salute che c'è oggi. E il calciatore è patrimonio della società per il quale serve fare attenzione".