FIGC, in arrivo un nuovo piano industriale: i dettagli

E' in arrivo il nuovo piano industriale della Federcalcio che sarà presentato tra qualche settimana dal presidente, Gabriele Gravina. Intanto sono stati nominati altri due vice segretari: si tratta di Ilaria Gioia e Giovanni Valentini che affiancheranno Antonio Di Sebastiano e il segretario generale Marco Brunelli. Ilaria Gioia (classe '71), laureata in Economia e Commercio e Giurisprudenza, in Figc dal 2002 e già capo dell'ufficio legale, sovrintenderà l'area staff (affari legali, information technology, procurement e servizi generali) e assicurerà il coordinamento gestionale tra i responsabili delle Divisioni e dei Settori della Federazione. Mentre Giovanni Valentini (classe '78), laureato in Economia e Commercio ed ex Publitalia, Coni Servizi e Infront, sovrintenderà l'area revenue che comprende il commerciale, diritti tv, marketing, media factory e il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Sono dunque settimane di cambiamento in Figc: il rinnovato assetto della struttura interna, infatti, segue la presentazione della partnership con Adidas e il completamento del rebranding con il lancio del nuovo logo scudetto che campeggia sulle maglie della Nazionali azzurre. Ad apprenderlo è l'Ansa.