Filippo Galli: "La Lazio sta meglio, ma il Milan può avere un vantaggio..."

Intervenuto in diretta a RadioSei l'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha parlato della sfida Champions tra la Lazio e i rossoneri in programma domani sera alle ore 20:45. Diversi i temi trattatati. Eccoli di seguito.

SQUADRE A CONFRONTO - "Nutro la speranza che il Milan possa riprendersi. Il ruolino di marcia del Diavolo in campionato dopo la sosta è leggermente migliore di quello della Lazio che però arriva alla sfida con uno stato d’animo migliore. I rossoneri però sono stati eliminati dalla Coppa Italia e hanno perso la Supercoppa Italiana in malo modo contro l’Inter".

LAZIO - "Vede la zona Champions più vicina dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus. In questo momento tutto sembra poter essere a favore dei capitolini. Non mi aspettavo questo momento di down del Milan, anche se è da dire che Theo Hernandez e Giroud sono tornati scarichi dal Mondiale. Poi non so quanto possa influire in termini di serenità la questione del contratto di Leao che non ha ancora rinnovato".

DIFESA MILAN - "Poi c’è da registrare un calo della difesa. Tomori e Kalulu hanno avuto diverse problematiche sia sui calci piazzati sia nell’attenzione. Questi fattori hanno penalizzato il Milan nelle prestazioni oltre che nei risultati. In generale è una squadra che sta soffrendo e non riesce ad occupare il campo come faceva prima".

DIFESA LAZIO - "Si sta difendendo bene. Quando perde palle ritorna subito nella propria metà campo e abbassa subito il proprio baricentro. Per questo è difficile trovare spazi. Al contempo con questa strategia si espone a qualche ripartenza di troppo, il che potrebbe essere un punto a favore del Milan. A prescindere da ciò la Lazio è una squadra fastidiosa da affrontare".

IL GRANDE EX - "Sono contento per Romagnoli, è stato sette anni qui, ha sempre garantito qualità e non hai detto una parola fuori posto. Gli abbiamo voluto bene. Ha avuto qualche problema fisico durante il suo ultimo periodo in rossonero. Adesso sta facendo benissimo, ma d’altronde ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé".

PIOLI - "Ha trovato un maggiore equilibrio, è maturato tanto da quando è a Milano. Questo è il suo primo grande momento di difficoltà da quando siede sulla panchina rossonera. Vediamo come ne uscirà".