Fiorentina, Arthur: "Supercoppa? Ora la semifinale, se tutto va bene..."

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È il giorno di Napoli - Fiorentina, la prima semifinale della final four di Supercoppa Italiana. Domani toccherà a Inter - Lazio. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Marca, il centrocampista dei viola Arthur ha parlato della competizione e degli obiettivi di quest'anno, con un occhio alla possibile finale. Queste le sue parole a riguardo: "Stiamo andando molto bene, davvero. Siamo in corsa su tutti gli obiettivi che avevamo ad inizio stagione. Ma non è finita qui, resta tutta la seconda metà di stagione. Adesso abbiamo una partita molto importante, la semifinale di Supercoppa. Se tutto va bene ce ne sarà un'altra e giocheremo la finale. Ma sappiamo di non aver fatto nulla. Dobbiamo continuare con l’umiltà che abbiamo dimostrato finora".