Fiorentina, Barone suona la carica: "Ora pensiamo solo alla Lazio"

© foto di Federico De Luca

C'è entusiasmo in casa della Fiorentina dopo la larga vittoria maturata contro il Cukaricki per 6-0. Nel day after sono arrivate anche le parole del dg dei viola Joe Barone a margine dell'Assemblea di Lega che si è tenuta a Milano: "Quella di ieri contro il Cukaricki è stata una bella vittoria con una buona partita, ora siamo concentrati sulla gara contro la Lazio. E poi siamo contenti per il lavoro fatto nel settore giovanile, c'è tanta soddisfazione per i nostri giovani che stanno giocando in prima squadra"

"Champions? Noi siamo sempre concentrati partita per partita, ci sono degli obiettivi all'interno ma ovviamente bisogna concentrarsi su ogni singola gara e non guardare ai vari livelli delle competizioni europee. Abbiamo tanto da giocare in campionato, con alti e bassi, bisogna evitare i momenti negativi come l'Empoli, ora pensiamo alla Lazio", ha concluso.