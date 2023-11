Fiorentina, Barone: "Tifosi assenti contro la Lazio? Vi spiego il perché..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Presente al Viola Park per un evento sul futuro della vendita dei biglietti, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di vari argomenti legati a questo aspetto. Sull'assenza di tifosi all'Olimpico per la sfida contro la Lazio, riporta Firenzeviola.it, ha spiegato: "Ho chiamato il mio collega nel club biancoceleste e gli ho segnalato che i nostri tifosi non sarebbero venuti a Roma perché i biglietti per gli ospiti avevano un prezzo troppo alto. Vogliono un prezzo fisso, allora gli ho chiesto che parlasse con Claudio (Lotito, ndr) e provasse a cambiare la cosa prima che uscisse fuori. Mancava poco tempo e alla fine i tifosi della Fiorentina non sono andati a Roma. È un'entrata che i club poi non hanno, che siano 50 o 100mila euro: il nostro obiettivo è avere il massimo dei tifosi allo stadio".

