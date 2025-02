Fiorentina, Cataldi: "Siamo in linea con la classifica, ma dobbiamo decidere cosa fare"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Verona blocca la Fiorentina, al Bentegodi si impongono i padroni di casa 1 a 0 grazie alla rete di Bernede arrivata nei minuti di recupero finali. Una beffa per i viola che fino a quel momento erano certi di tornare a Firenze con almeno un punto. Nel post gara, in conferenza stampa, oltre a Palladino è intervenuto anche Cataldi che ha parlato così della sconfitta: "La partita era importante, ci è mancato un po' tutto, il secondo tempo peggio del primo e poi un episodio sfortunato e perdi la partita. In questo periodo quando il risultato é negativo e si evidenzia la prestazione che non è stata buona, dobbiamo migliorare anche se il tempo non é infinito".

"Dobbiamo mettere noi pressione agli altri, dobbiamo dare qualcosa di più e decidere cosa fare. Siamo una squadra forte, in linea con la classifica ma possiamo fare di più e dimostrare in questo periodo troppo importante. In Serie A se non sei pronto perdi ma non solo la Fiorentina, tutti. I risultati negativi portano ad evidenziare i dettagli, nelle otto vittorie consecutive si parlava di calcio spettacolare. Non è che siano cambiati i dettami dell'allenatore, dobbiamo crescere a livello tecnico e dipende da noi".

