Fiorentina, Comuzzo torna sulla Lazio: "La vittoria è stata una liberazione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è tornato a parlare della vittoria di domenica scorsa contro la Lazio, la prima della stagione dei viola. La gara è stata particolarmente discussa per alcuni episodi arbitrali che hanno fatto infuriare l'ambiente biancoceleste. Queste le parole del classe 2005: "Siamo riusciti a vincere contro la Lazio, ora dobbiamo migliorare e prenderci i punti che abbiamo lasciato per strada. Quella di domenica è stata una liberazione, vincere negli ultimi minuti è sempre importante. Per un difensore passare da 3 a 4 è diverso, a 3 il centrale ha più responsabilità. Il processo di adattamento non può durare tutta la stagione. Contro l'Empoli è un derby, ma l'approcciamo come tutte le altre partite, non c'è molta differenza".