Fiorentina, i tifosi caricano: "Contro la Lazio una partita di m****"

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiesole suona la carica in vista del big match contro la Juventus. Dopo la sconfitta nel recupero all'Olimpico contro la Lazio, la squadra di Italiano tornerà in campo domenica per una sfida delicatissima e sentitissima. L'ambiente è già caldo. Oggi allenamento a porte aperte per la Fiorentina al Viola Park. Tanti tifosi sugli spalti ad incitare la squadra con cori e bandiere. Poi il discorso degli ultras alla squadra: "Ci gira il c**** come a voi per aver perso queste due partite (Empoli e Lazio, ndr). Si è perso due partite di m****, però noi sappiamo quello che mettete in campo e domenica va dato tutto contro queste m****, perché per noi è come un derby. Queste due sconfitte sono solo una parentesi, bisogna mettere palle e cuore, entrare in campo con il cervello attaccato".

