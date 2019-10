Fiorentina, il nuovo centro sportivo sfida Formello per il titolo del più grande d’Italia

Si è completato da qualche giorno il processo d’acquisto dei terreni dove sorgerà il nuovo centro sportivo della Fiorentina nel Comune di Bagno a Ripoli. I viola sono entrati, dunque, in possesso di tutti gli spazi, per un totale di 25 ettari, che serviranno a realizzare, entro due anni, il nuovo fortino del club toscano. Quest’ultimo sfiderà quello della Lazio, di Formello, per il titolo del più grande d’Italia. Come raccolto da violanews.com, la casa della società capitolina rimarrà in cima a questa speciale classifica solamente se verranno considerati anche i boschi di proprietà biancoceleste intorno alle strutture. Quello gigliato, invece, potrà rubare lo ‘scettro’ all’avversario se nelle misurazioni si prenderanno in considerazione solo le parti realmente utilizzate come centro sportivo.

