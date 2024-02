Fiorentina, Italiano a Sky: "Conta solo vincere, ho visto bene la squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Fiorentina - Lazio, il tecnico viola Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di SkySport. L'ex Spezia ha presentato la sfida del Franchi sottolineando l'importanza dei tre punti questa sera. Ecco le sue parole: "Abbiamo lavorato secondo me molto bene in settimana, con la Lazio non abbiamo mai vinto. Vogliamo rimanere agganciati a quei tre lì davanti. Vincere oggi significa rimanere in avanti, è l’unico obiettivo per oggi. Torniamo in casa, l’ultima l’abbiamo fatta bene. Dobbiamo sfruttare la carica dello stadio e dei tifosi per tornare a fare bene tutto quello che sappiamo fare. Vogliamo riproporre la prestazione col Frosinone".

"Volevamo continuare come abbiamo chiuso il 2023, noi ci abbiamo messo del nostro con errori e disattenzioni evitabili. Abbiamo comunque il tempo di rimediare. Il messaggio che cerchiamo è sempre di arrivare alla vittoria, non cercare di non perdere. I ragazzi li ho visti bene, oggi cercheremo di mettere in pratica ciò che abbiamo provato in settimana".