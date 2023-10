Fiorentina, Italiano: "Lazio tra le più temibili della Serie A. Ma vogliamo reagire"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida all’Olimpico contro la Lazio. Di seguito alcune dichiarazioni dell'allenatore viola ai microfoni del club: “Ci dispiace non aver ottenuto punti e regalato la vittoria nel derby ai nostri tifosi. Ci tenevamo tantissimo, è stato un passo falso che ci ha dato fastidio. Ma siamo stati bravi a reagire giovedì, questa squadra non si abbatte e fa vedere che è diversa. In campionato però è un’altra storia, affrontiamo una Lazio che ha grande qualità e dobbiamo prepararci bene, sarà una gara molto difficile”.

Quali saranno le maggiori insidie della Lazio?

“È una squadra forte. È organizzata e forte in tutti i reparti, con giocatori di qualità. È una delle squadre più temibili del campionato, cercheremo di controbattere cercando di farci trovare pronti in entrambe le fasi. Ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto contro chiunque, rispettando l’avversario ma mettendo in mostra le nostre qualità”.

