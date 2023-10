Fiorentina, Italiano recupera cinque titolari: i dubbi in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarantotto ore al fischio d'inizio di Lazio-Fiorentina, big match in zona Europa che chiude la decima giornata di Serie A. I biancocelesti, feriti dopo la brutta trasferta di Rotterdam, ospitano una Viola galvanizzata dalla travolgente vittoria in Conference ma che una settimana fa ha perso malamente il derby con l'Empoli. Italiano rimetterà in campo diversi titolari che hanno invece riposato giovedì con il Cukaricki. Su tutti Milenkovic che riprenderà il posto in difesa al fianco di Martinez Quarta. Biraghi ancora in dubbio, la speranza del tecnico ex Spezia è che il suo capitano recuperi la condizione. In questo caso Parisi si sposterebbe sulla corsia di destra. A centrocampo riecco la coppia Arthur-Duncan con davanti Bonaventura. Nico Gonzalez di nuovo al suo posto sulla fascia destra di competenza. Beltran insidierà fino all'ultimo Nzola. Secondo La Nazione, il terzo posto del tridente se lo giocano Ikoné, Brekalo, Sottil e Kouame.