Fiorentina, Italiano richiama l'attenzione: il programma in vista della Lazio

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vittoria convincente ed esagerata quella della Fiorentina in Conference League. Battuto 6-0 il Cukaricki. Vincenzo Italiano, però, richiama subito l'attenzione. E' consapevole di non aver vinto contro un avversario temibile e non vuole distrazione. Tra qualche giorno si alzerà subito l'asticella. Lunedì, infatti, la Viola farà visita alla Lazio per la decima giornata di Serie A.

Big match importante tra due pretendenti in corsa per un posto in Europa. Come detto, il tecnico della Fiorentina conosce l'importanza della sfida, specialmente dopo la brutta sconfitta rimediata nel derby toscano contro l'Empoli qualche giorno fa. Di fronte ci sarà una Lazio arrabbiata dopo il brutto passo falso di Rotterdam.

All'indomani della sfida di Conference, Italiano vuole tutti in campo. Allenamento pomeridiano in programma oggi per Nico Gonzalez e compagni al Viola Park. Sessione di scarico per coloro che hanno giocato ieri, allenamento vero per chi è rimasto in panchina. Sabato altra sgambata in programma, poi domenica la rifinitura. Lunedì il big match all'Olimpico.