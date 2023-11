Fiorentina - Juventus, Nardella: "In contatto con la Lega, spero prevalga il buon senso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Non si placano le polemiche attorno alla gara tra Fiorentina e Juventus, in programma questa sera a Firenze. In molti spingono infatti per il rinvio del match in segno di rispetto per le vittime e per i danni dovuti alla tempesta Ciaran che si è abbattuta sul territorio giovedì notte. Anche il sindaco Dario Nardella si è espresso in merito: "Da ieri sono al telefono con il Presidente della Lega Seria A ponendogli in modo netto il problema dell’opportunità di rinviare la partita Fiorentina Juve di stasera poiché spetta alla Lega tale decisione. Ne ho ho parlato anche con il Ministro Piantedosi. Mi auguro prevalga il buon senso di tutti. Intanto continuiamo a lavorare senza sosta con la protezione civile, i sindaci e i volontari per aiutare le popolazioni alluvionate".