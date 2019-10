Fiorentina - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

Vincere, la Lazio ha bisogno di vincere. E non pensare all'Europa League, archiviata malamente nel giovedì scozzese. Il successo in Serie A manca da due giornate e la sfida con la Fiorentina, squadra al momento appaiata in classifica ai biancocelesti, ha tutta l'aria di essere l'occasione giusta per tornare a raccogliere 3 punti. La gara del Franchi (domenica 27 ottobre, ore 20.45) sarà visibile ancora una volta in esclusiva Sky su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202), oltre che su Sky Sport 251. In streaming per pc, tablet e smartphone la partita verrà trasmessa sugli stessi canali tramite l'app di Sky Go, oppure su Now Tv (l'altro portale online targato Sky) dove sarà possibile acquistare un ticket “Sport” di 24 ore al prezzo di 7,99 €.

