Fiorentina - Lazio, niente rigore e giallo a Noslin: la ricostruzione
13.04.2026 22:24 di Christian Gugliotta
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Episodio controverso quello andato in scena al 63' di Fiorentina - Lazio. Nell'area di rigore viola, Mandragora e Noslin vanno a contatto, con l'olandese che resta a terra. L'arbitro Fabbri non ha dubbi e fischia calcio di punizione indiretto a favore dei viola, ammonendo l'attaccante biancoceleste per una presunta simulazione.
Richiamato all'On-Field Review per valutare l'episodio, il fischietto non torna sui propri passi, confermando la decisione presa. Restano dubbi, in quanto, seppur leggero, il tocco del giocatore della Fiorentina su Noslin c'è. Appare, dunque, esagerato il cartellino giallo per simulazione, soprattutto considerando che in stagione sono stati assegnati diversi penalty per contatti simili.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.