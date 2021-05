Fiorentina - Lazio, Orsi: "Immobile o Vlahovic? Ecco chi preferisco..."

L'ex portiere biancoceleste Nando Orsi è intervenuto sulle frequenza di Lady Radio, presentando il match tra Fiorentina e Lazio e non solo: "La Lazio è una squadra temibile, ha ritrovato la forma migliore dei suoi giocatori più importanti davanti come Immobile e Luis Alberto, sabato rientrerà Acerbi ed in questo momento può contare su un gran momento di Correa. Quella di sabato è una partita da dentro e fuori per tutti e due: se la Lazio perde è fuori dalla lotta Champions ed in questo anche il pareggio non serve loro a molto; la Fiorentina perde è ancora più invischiata nella lotta salvezza. Sulla deludente stagione dei viola credo pesino molto i cambi di allenatore ".

DUELLI - "Vlahovic-Immobile? Tra di loro il punto di contatto può essere che a tutti e due piace fare gol e lo fanno spesso. Immobile è da tanto a questi livelli, Vlahovic è esploso quest’anno con la fiducia data da Prandelli e ad ogni partita riesce a far meglio; prima era forse più istintivo, adesso è più pensante come giocatore, non è solo un finalizzatore ma è anche un giocatore di manovra. Ribery-Correa? Ribery è un giocatore straordinario, se sta bene la Fiorentina può e deve appoggiarsi sulla sua esperienza. Correa in questo momento sta benissimo, con il Milan ha fatto una delle partite più belle con la Lazio, se giocasse sempre come nell’ultimo periodo sarebbe un giocatore da Real o Barcellona. Non c’è da fare paragoni tra le due carriere ma sono due che se sono in forma cambiano la partita ".

Lazio, Akpa-Akpro e il record...di cartellini gialli: il curioso dato

Roma, stagione finita per Pau Lopez: il portiere dovrà operarsi

TORNA ALLA HOME PAGE