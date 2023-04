Fiorentina - Lech, lancio di petardi e bottiglie a Firenze: cosa sta succedendo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Momenti di tensione questo pomeriggio in pieno centro a Firenze con cariche di alleggerimento della Polizia nei confronti di un gruppo di tifosi polacchi che si erano resi protagonisti di lancio di petardi e bottiglie. Tutto e' successo fra piazza San Marco e Piazza Santissima Annunziata quando alcuni supporter del Lech Poznan sono scesi dai bus navetta che avrebbero dovuto portarli allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze per assistere alla sfida valida per i quarti di finale di Conference League fra la Fiorentina e la squadra polacca, decidendo di organizzare una manifestazione improvvisata e di raggiungere a piedi il principale impianto calcistico del capoluogo di regione toscano. A quel punto sono intervenute le Forze dell'ordine e un centinaio di tifosi del Lech Poznan hanno lanciato petardi e bottiglie. Immediate ci sono state cariche di alleggerimento degli uomini della Polizia che hanno riportato la calma e ripreso a far salire i supporter polacchi sui bus navetta che hanno poi regolarmente condotto tutti i tifosi del Lech Poznan al Franchi senza ulteriori problemi al momento a livello di sicurezza.