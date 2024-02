Fiorentina, Manzo entusiasta: "Che vittoria! Lazio debilitata, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Nel corso del TMW News è intervenuto l'ex calciatore Andrea Manzo. Uno dei temi principali su cui si è soffermato è stata la vittoria della Fiorentina contro la Lazio grazie alle reti di Kayode e Bonaventura. L'elogio, ovviamente, va alla prestazione dei viola. Non vale lo stesso per i biancocelesti, estremamente in difficoltà per tutta la gara. Di seguito il suo pensiero.

"I toscani hanno creato tanto e hanno fatto un recupero palla molto alto, non c'è nulla da dire sulla vittoria. La Lazio forse aveva dei giocatori debilitati ma la squadra viola ha fatto una gara spettacolare e anche molto apprezzabile sul piano caratteriale e tecnico. A parte il gol subìto non ha mai sofferto, ha controllato la gara dall'inizio alla fine. Italiano conosce bene i giocatori a disposizione e credo che sei gli attaccanti si mettono a pressare e fare loro i primi difensori questo modulo si può fare. Vittoria svolta per la Fiorentina? Un periodo in cui le cose andavano meno bene c'è stato anche negli anni scorsi però poi è sempre riuscito a fare un finale notevole. L'importante è essere lì in classifica, c'è la possibilità di entrare in Europa, l'importante è avere la serenità e la determinazione che c'è stata con la Lazio".