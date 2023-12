Fiorentina, Morabito consiglia: "Farei un tentativo per Zaccagni..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattia Zaccagni e Felipe Anderson non stanno vivendo il loro miglior inizio di stagione, un po' come tutta la Lazio. Per questo, Vincenzo Morabito, operatore di mercato, intervenuto a Radio FirenzeViola, ha dato un consiglio alla Fiorentina, in cerca di un attaccante. L'idea, infatti è proprio quella di puntare sull'ex Verona, o sul brasiliano. Queste le sue parole: "Berardi è un ragazzo che non è molto propenso a lasciare l'ambiente dove si trova e non sembra volersi muovere dal Sassuolo. Fossi la Fiorentina farei un tentativo per Zaccagni visto che non ha rinnovato il contratto con la Lazio, c'è anche Felipe Anderson in scadenza ma secondo me l'ex West Ham tornerà in Brasile".