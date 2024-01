Fiorentina, nuovo acquisto in difesa: è un ex Lazio, e in Supercoppa...

TUTTOmercatoWEB.com

Nuovo acquisto per la difesa di Vincenzo Italiano. La Fiorentina, come riportato da Tuttomercatoweb.com, ha ormai praticamente chiuso per Marco Davide Faraoni del Verona. Proprio nelle ultime ore, infatti, il club viola ha raggiunto l'accordo per l'ex calciatore della Lazio per un prestito con diritto di riscatto. Il terzino, classe '91, si sposterà già in serata a Firenze e si aggregherà al gruppo dei suoi nuovi compagni. Potrebbe essere quindi disponibile nella Supercoppa Italiana in Arabia, in cui ci sarà anche la squadra di Sarri, che andrà in scena a partire dal 18 gennaio. La formazione di Italiano se la vedrà in semifinale contro il Napoli.