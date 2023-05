Fiorentina - Roma, scintille in panchina tra Mourinho e Italiano: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si accendono gli animi al Franchi nella gara tra Fiorentina e Roma, non tanto in campo quanto sulle panchine. A scatenare la lite tra Mourinho e Italiano è un contatto in area della Fiorentina con Missori che prima subisce fallo e poi atterra Kouamé. Il direttore di gara fischia sul primo intervento, anche se in ritardo, e la decisione dell'arbitro scatena l'ira del tecnico della Fiorentina che ha poi protestato faccia a faccia anche con il portoghese. Alla fine Ayroldi estrae il giallo per entrambi ma Mourinho essendo diffidato salterà l'ultima gara contro lo Spezia.