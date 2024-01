Fiorentina, un pilastro tenta il recupero per la Supercoppa: Italiano spera

TUTTOmercatoWEB.com

Nico Gonzalez prova il recupero in extremis per la Supercoppa. Secondo Il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino, fermo dal 14 dicembre scorso per la lesione di secondo grado ai flessori della coscia destra, sta provando con determinazione a rientrare in tempo utile per essere almeno inserito nei convocati per le Final Four.

La società non prenderà nessun rischio che possa provocare un'eventuale ricaduta, ma l'ex Stoccarda ci proverà fino a lunedì quando il gruppo viola salirà sull’aereo che lo porterà in Arabia Saudita. Italiano spera di avere a disposizione il suo numero 10 per la semifinale del 18 gennaio contro il Napoli prima e poi, nell’eventuale finale, contro la vincente di Lazio-Inter. La decisione finale verrà presa nelle prossime ore.