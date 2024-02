Flamengo, Viña critica l'Olimpico: "A Roma stadio condiviso, il campo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Roma, Bournemouth, Sassuolo e ora Flamengo. Matias Viña si è presentato in conferenza stampa nel suo nuovo club in Brasile. In particolare si è soffermato sulle sue esperienze passate, soprattutto quelle in Italia: ha criticato lo Stadio Olimpico, condiviso, e il rettangolo verde, non dei migliori. Queste le sue parole a riguardo: "Sono emozionatissimo. Anche quando ero alla Roma c'era tanta gente allo stadio, al Sassuolo invece non c'erano molti tifosi sugli spalti. Anche i tifosi erano una motivazione. Il campo? La Roma aveva uno stadio condiviso con la Lazio e il terreno di gioco non era dei migliori, come altri in Italia, qui al Flamengo si sta lavorando per sistemare ogni dettaglio".