Flaminio, Ass. Onorato: "Attendiamo la Lazio. Serve una soluzione a stretto giro"

Dopo le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, adesso arrivano anche quelle di Alessandro Onorato. L'assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi si è espresso a La Repubblica sulle parole di Lotito in merito all'ipotesi Flaminio: “Noi come comune abbiamo sempre manifestato la massima disponibilità e collaborazione per lo Stadio Flaminio. Confermiamo il nostro impegno ma è chiaro che dobbiamo trovare una soluzione a stretto giro per questa grande opera incompiuta. Attendiamo dalla Lazio una proposta. Sarebbe bello se, mentre il progetto dello stadio della Roma va avanti, la Lazio facesse gli stessi passi”.