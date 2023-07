Flaminio, Assessore Veloccia: "Nessuna proposta da Lotito. Noi andiamo avanti..."

In occasione della presentazione ufficiale del nuovo Museo della Scienza di Roma, Maurizio Veloccia, Assessore all'Urbanistica, ha parlato della situazione Flaminio. Queste le sue dichiarazioni a TAG24: “Ci sono tanti interventi che si stanno progettando e sono in corso, dalla caserma Guido Reni al MAXXI. Abbiamo il Foro Italico che sta cambiando e il Municipio al Villaggio Olimpico, lo sblocco del Flaminio. Penso che stiamo sbloccando cose ferme da decenni. Stavamo cercando di dare il Flaminio alla Sapienza da tempo. Lotito Non ha più avanzato alcuna proposta, quindi noi stiamo andando avanti come detto già all’inizio per riqualificare comunque lo stadio”.