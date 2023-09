Flaminio, sindaco Gualtieri: "Abbiamo avuto un incontro con Lotito. Siamo pronti..."

"Stiamo lavorando per dare alla Lazio e alla collettività uno stadio", così il presidente Claudio Lotito a Radio Roma, che ha poi aggiunto: "Il Flaminio è una delle ipotesi su cui stiamo lavorando". A tal proposito, è intervenuto il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico, in cui ha confermato: "Flaminio? È una possibilità, ci siamo sempre dimostrati a favore, abbiamo avuto mesi fa un incontro con il presidente Lotito, abbiamo detto che siamo pronti a collaborare per questo progetto ma occorre una manifestazione d'interesse effettiva. Roma Capitale non promuove la realizzazione degli stadi, sono iniziative private, se la Lazio vuole fare lo stadio al Flaminio le porte sono aperte ma dipende dalla società sportiva, se lo vuole fare, noi ci siamo".

Infine, sulla proposta di intervento relativa al progetto inerente al nuovo stadio di calcio da realizzare nel quartiere di Pietralata per la Roma, Gualteri ha dichiarato: "Abbiamo già fatto un pezzo di strada, ora partirà il dibattito pubblico, questo è un investimento privato che accogliamo con favore. L'obiettivo è quello di poter inaugurare lo stadio nel 2027". La responsabile Relazioni istituzionali della Roma, Lucia Bernabè ha confermato: "L'impegno della società è molto forte". Lo apprende ItalPress.

Pubblicato ieri alle 14:15