Flop alla Lazio, ora allena l'Under 19 del Barça: di chi si tratta

Una carriera da calciatore che non è decollata, una da allenatore che promette bene. È passato per il nostro campionato senza lasciare il segno: lo ricorderanno i tifosi della Lazio, club in cui ha militato nella stagione 2004/05, collezionando 21 presenze. Poi, prosegue Tuttosport, la carriera è proseguita tra Betis, Gimnastic Tarragona e Numancia per chiudersi nel Go Ahead Eagles. E ora allena l'Under 19 del Barcellona. Di chi si tratta? Di Oscar Lopez Hernandez, tecnico già all'opera per forgiare il talento della Masia, vivaio blaugrana sempre in grado di produrre calciatori di livello.

