Focolari durissimo su Pogba: "Non è un grande giocatore! Ma che sport fa?"

Furio Focolari, opinionista di ‘Radio Radio’, non ha utilizzato parole tenere nei confronti di Pogba. Anzi, ha espresso con una certa durezza il proprio disappunto sul giocatore. Ha spiegato: “Pogba che sport fa? Siamo seri, io gli auguro tutto il bene possibile, ma sono 4-5 anni che non fa più il calciatore, anche solo per numero di presenze in campo. La Juve deve ricominciare al top, significa vincere il campionato o arrivare in Champions League. Se vuoi fare una grande squadra, ci vogliono i grandi giocatori. Pogba non lo considero tra questi, al massimo è un jolly. Può fare la differenza magari per 15 o 30 minuti, ma non è un giocatore in grado di essere titolare della Juve. Sarebbe un’anomalia”.

