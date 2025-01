Focolari entusiasta: "È una Lazio stellare! E i tifosi ora se la godano"

In mezz'ora la Lazio ha spazzato via la Real Sociedad. Prima Gila poi Zaccagni e infine il Taty Castellanos: tre gol nel primo tempo per confermare il primo posto in Europa League e la qualificazione agli ottavi. Ai microfoni di Radio Radio Furio Focolari ha parlato della prestazione dei biancocelesti, assolutamente positiva. Di seguito le sue dichiarazioni.

“I laziali hanno tutto il diritto di godersi questa splendida squadra. Il secondo tempo non è stata più una partita di calcio per le scelte dell’allenatore della Real Sociedad. La Lazio ha giustamente trotterellato, io mi riferisco al primo tempo. Una Lazio stellare, fantastica, capace di vincere. La qualificazione è ormai assicurata, ha vinto il girone di Europa League: un risultato straordinario. Si è anche permesso il lusso di far esordire un ragazzo della primavera, Balde. Io sono molto contento di questa Lazio, ho visto finalmente un Isaksen molto forte e poi i soliti Guendouzi, Rovella, Gila. Questa è una Lazio forte, hanno fatto tutti una grande partita”