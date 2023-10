Focus On Football Medicine, Pulcini: "Prevenzione fondamentale. Strappi e lesioni nascono da..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

A margine della seconda edizione del congresso "Focus On Football Medicine" in corso di svolgimento allo stadio Olimpico ha parlato a Lazio Style Channel il direttore sanitario della Lazio Ivo Pulcini, che ha parlato delle tematica centrale dell'evento ovvero della salvaguardia della cartilagine: "Meraviglioso essere qui, devo ringraziare il presidente e organizzatore dell'evento Claudio Lotito. Va ringraziato inoltre per aver creato una struttura sanitaria all’avanguardia come quella di Formello e anche uno staff medico importante come quello di cui può godere la Lazio. Migliorare la salute e la prevenzione dei calciatori è basilare nel calcio moderno. Strappi, crampi e lesioni nascono da un'alimentazione non sempre corretta e da un eccessivo sovraccarico dovuto ai troppi impegni. Questo però non riguarda solo gli atleti, ma anche le persone comuni. Tutti purtroppo possono andare in contro a problemi di cartilagine, che purtroppo alla lunga non avendo più sostegno deve essere trattata con interventi e installazione di protesi".