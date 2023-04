Foggia, esordio con vittoria per Delio Rossi: "Non sono Padre Pio, vittoria merito dei ragazzi"

Fonte: Antennasud

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Buona la prima per Delio Rossi che all'esordio sulla panchina del Foggia vince contro il Messina. L'allenatore non si è preso il merito di questi tre punti. Ad Antenna Sud ha detto: "Partiamo dal presupposto che fino a quattro giorni fa ero con la mia famiglia e stavo pensando esclusivamente ad aprire la mia casa al mare. In poche ore mi son ritrovato allenatore del Foggia. Ho fatto due allenamenti e mi hanno mostrato grande disponibilità. Ai ragazzi, prima di questa gara, ho solo detto solo di fare quello che sanno fare. Più che dare qualche indicazione in 48 ore non potevo. I complimenti vanno solo a loro, ai calciatori. Io non sono Padre Pio, i miracoli non li so fare. In pratica io c’entro poco con questa vittoria. Di sicuro è importante per il morale soprattutto. Ma non è che oggi abbiamo risolto tutti i nostri problemi".