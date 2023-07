Follia Bernardeschi: espulso dopo una testata all'avversario! - VIDEO

Follia di Federico Bernardeschi nel corso del match che ha visto il Toronto crollare per 4-0 contro Orlando. L'ex calciatore di Fiorentina e Juve è stato espulso - con tanto di fascia di capitano al braccio - dopo aver rifilato una testata a un avversario. L'episodio, spiega Goal.com, si è consumato attorno al 63' quando i canadesi erano già sotto per 2-0: già ammonito, Bernardeschi ha colpito l'avversario con una testata dopo un vivace scambio di vedute. Inevitabile a quel punto l'estrazione del cartellino rosso, con cui il classe '94 ha chiuso in anticipo la gara.

Federico Bernardeschi red card against Orlando City. Toronto FC down 2-0.



Likely on their way to their fourth straight loss, if result holds. Would be one win in their last 12 matches. pic.twitter.com/5wDUiUnNEP