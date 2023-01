Follia in Messico, il Leviatan indossa la divisa dell'Inter e finisce nei guai

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È surreale quanto accaduto in Messico in occasione del match tra due squadre della seconda divisione: Leviatan Fc e Cafetaleros de Chiapas. I primi si sono resi protagonisti indiscussi della sfida, ma non per il risultato ottenuto in campo bensì per aver indossato delle divise contraffatte. La squadra, come riporta Foxsports, è stata derubata dei propri kit, ma non avendone altri di riserva ha pensato bene di recarsi in un negozio e acquistarne dei nuovi. La scelta è ricaduta su quelli dell’Inter, con aggiunta di nastro adesivo per coprire lo sponsor cercando di camuffare la cosa. Tentativo vano. La gara non si è conclusa nel migliore dei modi per loro, gli avversari si sono aggiudicati la vittoria per 2 a 0 confermata poi dal giudice sportivo che li ha puniti con la sconfitta a tavolino.

