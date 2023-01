Fondazione Lazio, tutto pronto per il 9 gennaio. La pres. Bascelli: "Raccogliamo quanto seminato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ecco gennaio e con lui il 123 compleanno della Lazio. Per l’occasione, la Fondazione SS Lazio ha organizzato l’evento “Le Ali allo sport: l’Anno che Verrà” che si terrà proprio il 9 gennaio dalle ore 15 alle 19. Un momento creato per poter condividere e annunciare i primi sei progetti che prenderanno vita nel 2023, attraverso la presentazione del calendario realizzato da Chiara Pasquali, in arte Kiaraka. Ogni mese del calendario è stato associato a un disegno ispirato ai manga giapponesi che risalta i valori della Fondazione stessa. All’iniziativa prenderanno parte anche esperti di psicologia, dell’arte e del terzo settore per offrire una riflessione più ampia sul valore costitutivo e generativo dello sport per ogni società. "Nasce dal fatto che dopo un anno di abbondante semina, vogliamo condividere i frutti con la nostra comunità. Troppo spesso neanche tra noi laziali ci rendiamo conto del nostro potenziale e di ciò che facciamo. Siamo una eccellenza non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo: presediamo l’EMCA, l’associazione delle Polisportive europee, ci siamo aggiudicati 24 progetti sociali cofinanziati dalla Commissione Europea. Penso sia arrivato il momento di comunicarlo e al meglio", ha spiegato Gabriella Bascelli, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900.

TUTTI I DETTAGLI - "Abbiamo realizzato calendario speciale, artistico. A ogni mese del calendario è associato un personaggio che impersonifica un progetto sociale realizzato negli scorsi anni. La cosa bella è che ogni personaggio manga esprime e identifica un valore. L’insieme di quei valori formerà il manifesto valoriale della Fondazione che sarà firmato dai presenti e da chiunque vorrà diventare socio aderente. L’evento è aperto a tutti ed è possibile iscriversi sul sito della Fondazione".

(https://www.fondazionesslazio.org/save-the-date/)