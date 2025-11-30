FORMELLO - Lazio, ancora il Milan: ora c'è la Coppa Italia
FORMELLO - Secondo round in vista, ancora Lazio e Milan avversarie. Le polemiche sul rigore non dato nel finale si trascineranno da San Siro fino all'Olimpico, dove si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per preparare il nuovo impegno molto ravvicinato, la ripresa sul campo di Formello per la formazione biancoceleste sarà immediata.
Quantomeno Sarri a Milano ha ritrovato Castellanos, Dele-Bashiru e Nuno Tavares, tutti e tre subentrati nel secondo tempo. Per la gara di giovedì sera sono previsti alcuni cambi nell'undici titolare, in vista anche della prossima gara di campionato contro il Bologna.
Sicuramente mancheranno ancora Cataldi (lesione di basso grado al polpaccio, out circa venti giorni), Rovella (operato per la pubalgia, tornerà nel 2026) e Cancellieri (rientro previsto a metà dicembre), oltre a Gigot e Hysaj fuori lista.