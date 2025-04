FORMELLO - Lazio, derby amaro: ma ora c'è il Bodo! Il punto verso il ritorno

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Derby in parità, stretto per la Lazio: ai punti meritava di più. Ora però c'è l'Europa League: giovedì all'Olimpico arriverà il Bodo/Glimt per il ritorno dei quarti di finale. Si ripartirà dal terribile 0-2 dell'andata in Norvegia che la squadra di Baroni proverà a ribaltare per passare in semifinale. La ripresa a Formello ci sarà domani con la consueta seduta di scarico; mercoledì pomeriggio poi la rifinitura.

Anche in campo europeo si rivedrà Rovella, che ha scontato le due giornate di squalifica dal rosso di Plzen. Non saranno a disposizione, invece, Pellegrini, Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard, fuori dalla lista Uefa. Out ancora anche Patric (stagione finita) e Nuno Tavares, entrambi infortunati.