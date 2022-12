FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: il programma di Sarri, terzo test in vista

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - La domenica di riposo volge al termine. Concluso ieri pomeriggio il ritiro in Turchia, da domani ricomincerà gli allenamenti a Formello. La squadra lavorerà anche martedì mattina, la sera invece ci sarà la cena di Natale in un famoso hotel di Monte Mario. L’ultima sgambata nel centro sportivo biancoceleste verrà svolto mercoledì mattina, poi la rosa partirà per la Spagna dove giovedì (ore 18.30) disputerà la terza amichevole contro l’Almeria. Per venerdì 23 è stata programmata l’ultima seduta prima dei tre giorni di pausa che Sarri concederà al gruppo (nuovo appuntamento al 27 dicembre). Non ci sono situazioni preoccupanti di infermeria, l’unico non utilizzato nel test con l’Hatayspor è stato Hysaj, che in allenamento aveva rimediato una contusione.