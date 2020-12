FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Lazzari titolare con lo Spezia

FORMELLO - Il ritorno a Roma immediato, la ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio. Prima della seduta, intorno alle 14,30, ci sarà l'ennesimo giro di tamponi a Formello (a 48 ore dall'anticipo con lo Spezia). Simone Inzaghi farà scattare venerdì le prove tattiche, sulla fascia destra tornerà senza dubbio Lazzari, entrato nel secondo tempo a Dortmund. Ballottaggio a sinistra tra Marusic e Fares, il montenegrino è in vantaggio viste le rotazioni effettuate nelle ultime due gare. In difesa spera nel rilancio Luiz Felipe, contro l'Udinese non è entrato nella lista dei convocati e in Champions è rimasto in panchina per tutta la gara. Anche Radu si riprenderà la maglia in difesa, in porta aperto il solito ballottaggio tra Reina e Strakosha. Davanti chiede spazio Caicedo, Correa finora è stato sempre impiegato dall'inizio. Stavolta potrebbe pure rifiatare. Ai box c'è Muriqi, ha rimediato uno stiramento muscolare contro lo Zenit all'Olimpico.