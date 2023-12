FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Sarri spera in Romagnoli

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Ripresa per domani, Sarri ritroverà la rosa alle 15.30. Si comincerà a preparare la trasferta di Empoli, si giocherà di venerdì, sarà l’ultima partita prima di Natale. Il tecnico spera di recuperare Romagnoli, si era fermato prima di Salernitana-Lazio, ha saltato ogni gara di questo tour de force per la distrazione al polpaccio. Patric è rientrato tra i convocati con l’Inter, al Castellani potrebbe tornare titolare. Ai box c’è ancora Isaksen, va considerato in dubbio anche per la prossima sfida, si era fermato in Coppa Italia con il Genoa per un problema al retto femorale. Le prove tattiche scatteranno da mercoledì.