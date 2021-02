FORMELLO - Lazio, domani seduta di scarico: torna Escalante

FORMELLO - Ripresa alle 10, seduta di scarico in campo prevista per i calciatori rimasti a riposo a Bologna o impiegati soltanto per uno scarso minutaggio. Gli allenamenti ripartiranno senza la certezza di affrontare il Torino martedì all’Olimpico, i granata sono stati bloccati dalla Asl in questo turno di campionato. Escalante ha scontato la squalifica, tornerà a disposizione dalla prossima gara. Si attendono le decisioni ufficiali rispetto al prossimo impegno, le scelte di Inzaghi dipenderanno anche dai giorni di recupero tra la trasferta di Bologna e la successiva sfida in programma.