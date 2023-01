FORMELLO - Lazio, fissata la ripresa: fari puntati sul Milan

TUTTOmercatoWEB.com

FORMELLO - Neanche il tempo di esultare per il passaggio del turno in Coppa Italia, che è già tempo di tornare in campo. Domani ore 11 la squadra si ritrova a Formello per iniziare a preparare il match di campionato contro il Milan in programma martedì. Previsto un programma di scarico per coloro che hanno giocato e speso energie con il Bologna. Quattro giorni a disposizione di Sarri per preparare la sfida a Pioli. Il Comandante sarà ancora costretto a rinunciare all'infortunato Immobile. Si attendono novità, invece, per quanto riguarda Gila che potrebbe tornare presto in gruppo.