FORMELLO - Lazio, Immobile rientra. Marusic, si attendono notizie "negative"

FORMELLO - Mai più senza Immobile, è la speranza della Lazio. Ciro verso il rientro, ci ha provato fino all'ultimo con la Juventus, ha rinunciato definitivamente alla vigilia. Tornerà a disposizione contro la Lokomotiv Mosca, il prossimo impegno di Europa League mette in palio una bella fetta di qualificazione, Sarri conta di presentarsi in Russia con il proprio bomber al centro del tridente. Ieri Immobile aveva svolto parte della rifinitura coi compagni, a inizio settimana dovrebbe riaggregarsi definitivamente, magari non forzando al massimo nei primi giorni settimanali.

INFERMERIA. Marusic è l'altro da recuperare, in questo momento si trova in Serbia perché positivo al Covid. Bassa carica virale, appena si negativizzerà potrà fare ritorno alla base ed essere impiegato. Si attendono news confortanti dall'estero, al momento Lazzari e Hysaj vanno considerati i terzini titolari anche per giovedì. In porta si rivedrà Strakosha, titolare in campo internazionale. Le prove tattiche scatteranno martedì, da capire quanti uomini deciderà di ruotare il tecnico a centrocampo e in attacco.