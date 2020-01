FORMELLO - Lazio, la ripresa domani: occhi su Luis Alberto

FORMELLO - Il ritorno immediato a Roma, gli allenamenti riprenderanno domani pomeriggio alle 15. La seduta di scarico coinvolgerà dal punto di vista tecnico soltanto i calciatori rimasti in Coppa Italia. Da giovedì Simone Inzaghi comincerà a preparare il derby di domenica (ore 18). La speranza sua e di tutti i tifosi è quella di rivedere presto in gruppo Luis Alberto, non convocato per la trasferta di Napoli a causa di un affaticamento al flessore. Già la settimana scorsa lo spagnolo aveva lamentato dei fastidi alla zona. Obiettivo derby, dovrebbe farcela. La preoccupazione, ieri, è scattata quando il numero 10 si è fermato dopo il riscaldamento svolto coi compagni. Ai box ci sono Marusic (problema al quadricipite) e Cataldi, fermo per uno stiramento al polpaccio destro. Correa, out dalla gara di Brescia, è entrato nel secondo tempo di stasera. Contro la Roma si gioca il posto da titolare con Caicedo.