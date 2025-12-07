FORMELLO - Lazio, problemi per Parma: Gila out, e Isaksen...

La Lazio esce con più di un problema dal pareggio contro il Bologna. Per la trasferta contro il Parma, infatti, Sarri dovrà...

FORMELLO - La Lazio esce con più di un problema dal pareggio contro il Bologna. Per la prossima gara contro il Parma, infatti, Sarri dovrà fare a meno di Gila, espulso nel secondo tempo all'Olimpico. Si dividerà, quindi, la coppia dei centrali composta con Romagnoli: una chance può averla Patric, subentrato proprio al compagno spagnolo.

Nuove valutazioni andranno fatte anche in attacco, visto che all'intervallo Isaksen è uscito per un problema muscolare all'adduttore. Le sue condizioni saranno chiarite nei giorni successivi: dovrebbe trattarsi solamente di un affaticamento. "Si tratta di un risentimento all'adduttore.Speriamo che non sia nulla di grave, che sia un affaticamento e niente di muscolare", ha spiegato Sarri in conferenza.

La buona notizia almeno è il rientro di Cataldi, tornato tra i convocati e subito titolare dopo l'infortunio al polpaccio. La ripresa della squadra è fissata per martedì pomeriggio, dopo il giorno di riposo di lunedì. Dopo di che inizierà la preparazione vera e propria per la trasferta al Tardini, in programma sabato prossimo (ore 18).